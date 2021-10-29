Махачкала, , 17:12 — REGNUM Дагестан получил 116 школьных автобусов. Ключи от автотранспорта были переданы в ходе торжественной церемонии, состоявшейся 29 октября, руководителям образовательных организаций, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Школьный автобус Управление информационной аолитики администрации Тамбовщины

«Мы получили 116 автобусов разных марок для образовательных учреждений. Они будут распределены в соответствии с условиями местностей», — заявил вице-премьер Мурад Казиев.

Новый автотранспорт заменит старые автобусы, отслужившие более десяти лет. До 20 ноября все 116 автобусов будут доставлены в школы республики.

Напомним, в 2020 году школьный автопарк Дагестана пополнил 91 автобус.

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