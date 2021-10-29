Москва, , 17:11 — REGNUM Средневзвешенная ставка по ипотечным займам в России в сентябре снизилась на 0,5 процентного пункта по сравнению с августом и составила 7,73%. Такие данные приводит 29 октября Банк России.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Количество выданных ипотечных кредитов в сентябре выросло на 5% — до 157,7 тысячи, а их объём увеличился на 9% — до 476,8 млрд рублей.

За январь-сентябрь 2021 года в России было выдано почти 1,4 млн ипотечных кредитов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объём выданных кредитов за этот период составил более 4 трлн рублей, что на 41% превышает прошлогодний показатель.

Общий объём задолженности российских граждан по ипотеке по состоянию на 1 октября достиг 11,2 трлн рублей.