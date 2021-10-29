Красногорск, , 17:09 — REGNUM Сторона обвинения просит лишить свободы на сроки от шести до 22 лет фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в подмосковном Красногорске. Об этом 29 октября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Евгения Королёва.

Никита Белянкин Иван Шилов © ИА REGNUM

Гособвинение запросило реальные сроки от шести до 22 лет в ходе прений сторон. По данному делу на скамье подсудимых оказались девять человек — Сергей Ходжаян, Гамлет Айрапетян, Грант Айрапетян, Нарек Степанян, Сурен Маркосян, Рудик Манукян, Давид Егиазарян, Саак Саакян и Артур Акобян.

Читайте также: Мигранты наводнили «Прокшино» из-за просчёта мэрии Москвы

Им, в зависимости от совершённых деяний, предъявлены обвинения по п. «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица в связи с выполнением общественного долга, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), ч. 3 ст. 30, п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Убийство бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина произошло в ночь на 2 июня 2019 года в микрорайоне Путилково городского округа Красногорск. Злоумышленники удерживали и избивали двоих мужчин, пока их действия не пресёк проходивший мимо Белянкин. В ответ бойца избили и ударили ножом в область грудной клетки, в результате чего наступила смерть.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле было завершено расследование резонансного убийства в подмосковном Красногорске бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Отмечается, что следствием собран комплекс доказательств, в том числе в видеозаписях, результатах экспертиз, показаниях свидетелей и потерпевших.

Читайте ранее в этом сюжете: СК завершил расследование убийства спецназовца Никиты Белянкина