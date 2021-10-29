Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту прорыва трубопровода у дома 33 на проспекте Маршала Жукова, из-за чего пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом 29 октября проинформировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Vk.com/spb_today Прорыв трубы на Маршала Жукова (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что между двумя торговыми комплексами на пр. Маршала Жукова прорвало трубу горячей воды, которая эксплуатируется АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В результате ребенок и взрослый были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, третьего пострадавшего после оказания первой медицинской помощи на месте отпустили на амбулаторное лечение.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действиям уполномоченных должностных лиц», — рассказали в ведомстве.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.