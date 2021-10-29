София, , 17:04 — REGNUM В столице Болгарии Софии на 83-м году жизни скончалась известная болгарская актриса и певица оперетты Зорка Димитрова.

Болгария Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 29 октября сообщила софийская газета «24 часа».

Причина смерти Димитровой на данный момент неизвестна. По некоторым данным, в последнее время она тяжело болела.

«Ушла настоящая звезда, которая стала одним из символов эпохи в нашей стране, — говорится в некрологе, подписанном болгарскими деятелями искусства. — Болгария понесла большую утрату».

Предполагается, что актрису похоронят на Центральном кладбище болгарской столицы 31 октября.

Зорка Димитрова известна исполнением главной роли в телевизионном мюзикле «Непонятая цивилизация» (1974 год), а также ведущими партиями в постановках оперетт Имре Кальмана, Шарля Лекока и Уильяма Гилберта. Ее гастроли сопровождались неизменными аншлагами в десятках стран мира.

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