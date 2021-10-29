Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Вооруженные силы США решили реализовать проект компании Twelve, предполагающий добычу авиационного топлива из воздуха, сообщает 29 октября NewAtlas.

ВВС США Beverly

Из воздуха можно добыть углекислый газ для создания «углеродно-нейтрального» авиатоплива E-Jet.

В рамках технологии можно использовать углекислый газ, воду и возобновляемую энергию.

Отметим, что вопрос топлива является проблемной задачей для любой страны, так как действия противника и другие факторы угрожают логистическим цепочкам. Так, 30% потерь ВВС США в Афганистане пришлись на атаки на конвои с топливом и водой.

Компания Twelve разработала технологию «промышленного фотосинтеза», которая предполагает расщепление углекислого газа и воды с последующим превращением в кислород, водород и углекислый газ. Впоследствии компоненты преобразуются в углеводороды, включая авиационное топливо.