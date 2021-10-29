Вашингтон, 29 октября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы США решили реализовать проект компании Twelve, предполагающий добычу авиационного топлива из воздуха, сообщает 29 октября NewAtlas.

Beverly ВВС США

Из воздуха можно добыть углекислый газ для создания «углеродно-нейтрального» авиатоплива E-Jet.

В рамках технологии можно использовать углекислый газ, воду и возобновляемую энергию.

Отметим, что вопрос топлива является проблемной задачей для любой страны, так как действия противника и другие факторы угрожают логистическим цепочкам. Так, 30% потерь ВВС США в Афганистане пришлись на атаки на конвои с топливом и водой.

Компания Twelve разработала технологию «промышленного фотосинтеза», которая предполагает расщепление углекислого газа и воды с последующим превращением в кислород, водород и углекислый газ. Впоследствии компоненты преобразуются в углеводороды, включая авиационное топливо.