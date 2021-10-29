Москва, 29 октября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В преддверии старта второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив прошел вебинар для авторов проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, реализация которых запланирована на 2022—2023 годы.

ВЭФ Роман Карманов

Тема онлайн-встречи — «Новый конкурс: как получить грант на реализацию творческого проекта?». По просьбе участников был организован сурдоперевод для зрителей с особенностями здоровья.

К участию в вебинаре были приглашены все желающие. Кроме того, заявителям первого конкурса, авторам проектов, получивших поддержку, проектным командам, зарегистрировавшимся на сайте фондкультурныхинициатив. рф, и подписчикам социальных сетей Фонда было заранее предложено самим определить вектор развития диалога. Вопросы в адрес Президентского фонда культурных инициатив менее чем за 2 суток направили почти 1000 человек.

Наиболее популярными стали вопросы о критериях оценки, сроках нового конкурса и его особенностях, категориях заявителей, финансовой отчетности и конкурсной документации, экспертной оценки. Поднимались вопросы уровня и объема поддержки творческих инициатив из регионов и малых городов, тематики подаваемых проектов. Уделили внимание частным вопросам, присланным заранее, и вопросам, написанным в комментариях к видеотрансляции.

Все обращения, направленные заблаговременно и во время трансляции, не озвученные в эфире, будут проработаны дополнительно.

Вебинар единовременно смотрели более двух тысяч зрителей, ознакомиться с записью эфира можно по ссылке.

Напомним, что в помощь заявителям для подготовки заявок на новый конкурс в конце октября Фонд подготовил образовательный блок. Запущена серия подкастов, в которых разъясняются особенности оценки проектов по 10 критериям. Дополнительно к каждому аудиоподкасту выпускается его сокращенная версия в формате коротких видеороликов. Первые выпуски доступны в социальных сетях, а также Telegram -канале «Культурная волна» и YouTube -канале Фонда.

Подавать заявки на новый грантовый конкурс можно с 1 ноября 2021 года по 20 января 2022 года. Период заявочной кампании продлен до 80 дней: это позволит участникам конкурса подать или доработать свои проекты, получить партнерские письма поддержки.

Претендовать на грантовую поддержку смогут негосударственные некоммерческие организации, коммерческие, муниципальные организации и индивидуальные предприниматели.