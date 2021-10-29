Новосибирск, 29 октября 2021, 17:01 — REGNUM По инициативе губернатора Новосибирской области и договоренности с советом директоров Банка России принято решение о выпуске в обращение в 2022 году памятной монеты, посвященной первенству мира по хоккею среди юниоров до 20 лет. Об этом сегодня, 29 октября, сообщило региональное правительство.
«Монета номиналом 10 рублей будет выполнена из недрагоценного металла и выпущена тиражом 1 миллион штук», — уточнили в областной администрации.
Напомним, первенство мира по хоккею среди юниоров до 20 лет будет проходить в Новосибирске и Омске в период с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Этот турнир станет первым в истории Новосибирска и Омска и третьим в истории России.