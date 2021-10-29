Новосибирск, , 17:01 — REGNUM По инициативе губернатора Новосибирской области и договоренности с советом директоров Банка России принято решение о выпуске в обращение в 2022 году памятной монеты, посвященной первенству мира по хоккею среди юниоров до 20 лет. Об этом сегодня, 29 октября, сообщило региональное правительство.

Логотип МЧМ-23 Правительство Новосибирской области

«Монета номиналом 10 рублей будет выполнена из недрагоценного металла и выпущена тиражом 1 миллион штук», — уточнили в областной администрации.

Напомним, первенство мира по хоккею среди юниоров до 20 лет будет проходить в Новосибирске и Омске в период с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Этот турнир станет первым в истории Новосибирска и Омска и третьим в истории России.