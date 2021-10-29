Минск, , 16:58 — REGNUM Государственный долг Белоруссии на 1 октября составил 57,1 млрд белорусских рублей ($23,8 млрд) — на 1,3% меньше показателя на начало 2021 года. Об этом сообщает министерство финансов республики.

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«Внешний государственный долг по состоянию на 1 октября 2021 года составил 18,2 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%», — сказано в официальном сообщении.

Минфин Белоруссии сообщил, что в январе-сентябре были привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1,0359 млрд: $ 836,0 млн — Правительства Российской Федерации; $ 155,3 млн — МБРР; $ 20,0 млн — Фонда международного развития ОПЕК;— $ 14,9 млн — Экспортно-импортного банка Китая; $ 9,7 млн — ЕБРР и СИБ. Погашение внешнего госдолга за тот же период составило $1,3813 млн: $ 608,8 млн — правительства и банков Российской Федерации; $ 406,9 млн — банков Китая; $ 276,6 млн — ЕФСР; $ 83,4 млн — МБРР; $ 4,9 млн — ЕБРР и СИБ; $ 0,7 млн — Товарно-кредитной корпорации США. Белорусский внутренний госдолг к 1 октября увеличен на 14,4% до 11,3 млрд бел.руб. за счёт продажи внутренних валютных и рублёвых гособлигаций. При этом было погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $132 млн и 92,2 млн бел.руб.

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