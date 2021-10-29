Саранск, 29 октября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Мордовии принято решение о частичном изменении структуры исполнительных органов государственной власти. Соответствующий указ подписал глава республики Артем Здунов.

E-mordovia.ru Глава Мордовии Артем Здунов

Так, согласно документу, упраздняется Республиканская ветеринарная служба. Ее полномочия будут переданы министерству сельского хозяйства и продовольствия.

Создается Государственный комитет по транспорту и дорожному хозяйству, которому будут переданы полномочия двух министерств: минстроя — в сфере использования автомобильных дорог; а также министерства ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения — в части организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и воздушным транспортом.

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии переименуют в министерство строительства и архитектуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября глава Мордовии назначил министром сельского хозяйства и продовольствия региона Александра Кечайкина, который с 2017 года возглавлял Республиканскую ветеринарную службу.

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