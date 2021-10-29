Лондон, 29 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Жителей Лондона призвали проявлять бдительность в преддверии Рождества из-за повышенной вероятности терактов в британской столице.

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Такое заявление сделала 29 октября глава лондонской полиции Крессида Дик на страницах газеты Evening Standard.

По её словам, полиция не сможет одолеть террористов без поддержки граждан.

«На данный момент зафиксировано рекордное число контртеррористических расследований по всей Великобритании — более 800 открытых дел с 2017 года. За это время было предотвращено свыше 30 нападений. Значительная их часть имеет отношение к Лондону, поэтому лондонцы должны быть начеку и сохранять бдительность, особенно на публичных мероприятиях в преддверии Рождества», — сообщила Крессида Дик.

«Если вы видите или слышите что-то подозрительное, я призываю вас сообщить об этом нам. Мы нуждаемся в вашей помощи и поддержке», — заявила она.