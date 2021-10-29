Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Сегодня, 29 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» состоится первый матч тринадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Зенит» — «Динамо» (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Вячеслав Евдокимов Артем Дзюба

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщал, что матч с «Динамо» пропустят Дуглас Сантос и Далер Кузяев, которые не успевают восстановиться от травм, полученных в матчах со «Спартаком» и «Ювентусом» соответственно.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Максим Гаврили и Игорь Демешко.

После двенадцати первых туров «сине-бело-голубые», одержав восемь побед и набрав 26 очков, занимают чистое первое место. «Динамо» с 23-мя очками идет одной позицией ниже.

В последний раз «Динамо» встречалось с «Зенитом» в конце прошлого года. Тот матч завершился уверенной победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 3:1.