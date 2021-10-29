Москва, , 16:54 — REGNUM Стартует прием заявок для участия в III Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Слава России». Принять участие в проекте могутдети и молодёжь от 5-ти до 20-ти лет, граждане РФ. Организатор конкурса — АНОЦентр культурных проектов «Развитие» при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив. Партнер проекта — Общенациональный союз индустрии гостеприимства.

Детские рисунки Андрей Репин, ИА REGNUM

На конкурс принимаются творческие работы о людях и событиях, составляющих Славу России. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте конкурса, и прикрепить в электронном виде работу, которая состоит из 2-х обязательных частей: рисунок + мини-сочинение.

Участие бесплатное на всех этапах. Все работы будет опубликованы на сайте проекта, каждый участник будет награжден именным дипломом, каждый руководитель — именным Благодарственным письмом. Победители получат возможность выиграть ценные призы от организаторов (сертификаты на покупку в онлайн магазине для творчества номиналом до 20 000 рублей), а также призы от партнёров конкурса. Приём работ продлится до 15 декабря 2021 года.

По итогам конкурса пройдут церемонии награждения в Москве и нескольких регионах России, будут организованы выставки работ победителей и конференции для педагогов.

Главная задача конкурса: повысить историческую грамотность, вдохновить детей и молодёжь к изучению славных событий из нашей истории, биографий Героев Отечества и великих людей, составляющих славу России. Разбудить у подрастающего поколения интерес к истории своей семьи и малой Родины.