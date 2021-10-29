Ярославль, 29 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Генеральный директор АО «Ярдормост» Сергей Филь покинул свой пост. Об этом он сообщил сам.

Сергей Филь

«Сегодня я покидаю должность генерального директора АО «ЯРДОРМОСТ», которую занимал последние три года. Я был искренне рад возможности работать на благо дорожной отрасли Ярославского региона и благодарю правительство области за предоставленную возможность и поддержку», — рассказал экс-директор «Ярдормост».

Также Сергей Филь отметил, что хороших результатов удалось достигнуть благодаря слаженной работе коллектива.