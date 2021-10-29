Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер не согласен, что борьба с изменением климата вредит экономике, сообщает 29 октября BBC.

Арнольд Шварценеггер Дарья Драй © ИА REGNUM

В преддверии климатического саммита COP26 Шварценеггер заявил BBC, что сокращение выбросов углекислого газа принесет пользу мировой экономике и добавил, что сокращение потребления мяса не стоит сравнивать с жертвой, потому что данный отказ помогает стать более здоровым.

Он также упомянул о загрязнении окружающей среды, вызванном международной торговлей.

В интервью для цикла «39 способов спасти планету» бывший политик указал, что экономический успех Калифорнии и создание большого количества рабочих мест в штате доказывают, что сокращение выбросов углекислого газа и рост благосостояния идут рука об руку.

Напомним, что Шварценеггер стал сторонником возобновляемых источников энергии, будучи губернатором в период с 2003 по 2011 год. В его политику входили задачи по сокращению количества выхлопных газов и выбросов парниковых газов.