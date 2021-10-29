Москва, 29 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся корпус на территории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Об этом 29 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Собянин отметил, что помимо строящегося корпуса, самому молодому зданию в Склифе около 40 лет.

«Для того чтобы здесь, в Склифе, оказывать современную экстренную помощь, требуется создание такого мощного, большого скоропомощного корпуса, который обеспечил бы комфортное пребывание пациентов, комфортную работу самих врачей, комфортное пребывание родных и близких, которые привозят пострадавших и больных», — сказал мэр.

По его словам, в 2022 году основные работы в новом корпусе должны быть закончены.