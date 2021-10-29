Москва, 29 октября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Исполнительница Лариса Долина попросила подписчиков отправить коллективную жалобу в дирекцию Instagram. Она написала пост с этим предложением в личном аккаунте соцсети 29 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Певица Лариса Долина

https://www.instagram.com/p/CVmrB_wo03V/

Причиной обращения Долиной к фанатам стало засилье фейковых аккаунтов, выдающих себя за её страницу. «Я потому и не могу получить эту пресловутую синюю галку… Я устала от этого», — поделилась артистка, добавив, что она удалится из соцсети, если ей не удастся верифицировать аккаунт.

Ранее Лариса Долина угодила в скандал из-за того, что не вернула ювелирному бренду жемчужное колье, которое ей предоставили на правах рекламы. Артистка утверждала, что компания не предупредила её о необходимости вернуть украшение после проведения мероприятия.