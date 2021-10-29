Тирана, 29 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. На территории Албании за 24 часа было зафиксировано семь подземных толчков магнитудой от 2,0 до 4,7, сообщает 29 октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Yaelo Землетрясение

Самый сильный подземный толчок — землетрясение магнитудой 4,7 — было зарегистрировано в Албании в пятницу в 08:10 по местному времени в 50 км от столицы страны Тираны, население которой превышает 370 тыс. человек.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году землетрясение в Албании магнитудой 6,4 привело к гибели 51 человека и полному разрушению 5,5 тыс. зданий и жилых домов.