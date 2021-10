Лондон, , 16:47 — REGNUM В Сети появился первый тизер-трейлер хоррор-игры The Devil In Me. Его опубликовали 29 октября на YouTube-канале компании Bandai Namco.

The Devil In Me Скриншот с YouTube

Игра расскажет о группе молодых людей, которые попадают в ловушку безумного маньяка-убийцы. Как сообщают разработчики, The Devil In Me станет финалом первого сезона антологии The Dark Pictures Anthology.

Напомним, что The Dark Pictures Anthology — это серия хоррор-игр в поджанре «интерактивное кино». В неё входят Man of Medan, Little Hope и House of Ashes.

