Маньяк-убийца и ловушка для молодёжи — вышел трейлер игры The Devil In Me
Лондон, 29 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Сети появился первый тизер-трейлер хоррор-игры The Devil In Me. Его опубликовали 29 октября на YouTube-канале компании Bandai Namco.
Скриншот с YouTube
The Devil In Me
Игра расскажет о группе молодых людей, которые попадают в ловушку безумного маньяка-убийцы. Как сообщают разработчики, The Devil In Me станет финалом первого сезона антологии The Dark Pictures Anthology.
Напомним, что The Dark Pictures Anthology — это серия хоррор-игр в поджанре «интерактивное кино». В неё входят Man of Medan, Little Hope и House of Ashes.