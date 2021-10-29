Красногорск, 29 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Подмосковье удается увеличивать объемы производства мяса птицы. Об этом 29 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

skeeze Куры

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, направление бройлерного птицеводства в Подмосковье является одной из динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства.

«С 2015 по 2020 год производство птицы на мясо увеличилось на 19,6% и составило 220 тыс. тонн. Положительная динамика наблюдается и в текущем году. За 9 месяцев производство птицы в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 7,5 тыс. тонн. Прогноз производства на 2021 год составляет около 230 тыс. тонн», — сказал Воскресенский.