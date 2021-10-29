Фурманов, Ивановская область, 29 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Восемь человек, по уточненным данным, пострадали в автоаварии с участием автобуса в Ивановской области 29 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Ивановской области Место аварии

«В результате лобового столкновения водитель легкового автомобиля и пассажир получили серьезные травмы, они госпитализированы. В автобусе пострадали шесть человек», — уточнили в пресс-службе УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 15:00 29 октября в Фурмановском районе на автодороге Широково — Косогоры — легковой автомобиль Ford Focus, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с междугородним пассажирским автобусом СимАЗ. Ранее сообщалось о 12 пострадавших. Выясняются все обстоятельства случившегося.