Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осудили пятерых несовершеннолетних преступников, которые летней ночью 2020 года избили нескольких прохожих, а позже одну из жертв подвергли сексуальному насилию. Об этом приговоре 29 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Криминал, Хулиган

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь с 14 на 15 июня 2020 года Павел М., Егор Ч., Алексей Г., Владимир Б., Рустам С. и Сергей Ш. напали на пару прохожих на улице Коммуны в Красногвардейском районе Петербурга. Они избили мужчину и женщину, отобрали у них имущество на общую сумму 44 тыс. рублей, в том числе травматический пистолет. После чего Рустам совершил насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.

Затем несовершеннолетние злоумышленники напали на мужчину на проспекте Косыгина. Угрожая применением насилия, используя при этом предмет, похожий на пистолет, они похитили его паспорт. После поимки молодые люди были заключены под стражу.

В силу того, что обвиняемые не достигли 18-летнего возраста, дело слушалось в закрытом режиме. Суд назначил наказание: двум самым юным подсудимым было назначено наказание в виде 2,3 лет колонии общего режима, однако один из них будет отбывать этот срок условно с испытательным сроком два года. Владимиру — 2,5 года колонии общего режима, Рустаму столько же, но в воспитательной колонии. Также условный срок в 1,3 года получил Павел, он также в течение года будет на испытательном сроке. Егору назначено наказание в виде принудительных мер воспитательного воздействия.

«Кроме того, с Владимира, Сергея и Рустама взыскано по 20 тыс. рублей морального вреда в пользу потерпевшего», — подытожили в ОПС.