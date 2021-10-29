Калуга, 29 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Калужской области на 1 сентября объем средств жителей на счетах эскроу, открытых для приобретения строящегося жилья, достиг 6,9 млрд рублей. С начала года этот показатель увеличился в три раза, сообщила 29 октября корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Строительство

В новые проекты привлекать дольщиков на этапе строительства в регионе можно уже два года только через механизм эскроу-счетов, когда посредником между покупателем квартиры и застройщиком выступает банк. В банке на специальном счете эскроу хранятся деньги дольщиков до тех пор, пока дом не будет введен в эксплуатацию. Эти суммы в размере до 10 миллионов рублей попадают в систему страхования вкладов. На 1 сентября 2021 года порядка 1,2 тыс. счетов эскроу в Калужской области «раскрыты» — их владельцы уже стали собственниками квартир. Дома построены и введены в эксплуатацию, а застройщикам с эскроу-счетов перечислено 2,7 млрд рублей.

«Высокая защищенность средств граждан способствует повышению спроса на жилье на первичном рынке, которое строится в рамках механизма проектного финансирования. При этом застройщики не зависят от поступления средств участников долевого строительства, ведут строительство за счет собственных средств или банковского кредита. Между застройщиками и банками в регионе заключено 18 кредитных договоров на общую сумму 8,9 млрд рублей», — отметила Лариса Захарова.