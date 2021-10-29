Бишкек, 29 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Комитет по социальным вопросам парламента Киргизии рассмотрел проект Соглашения между правительствами Киргизии и Узбекистана. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба парламента Киргизии.

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Отмечается, что проект предполагает строительство общеобразовательных школ в Киргизии.

«На основании соглашения, Узбекистан планирует построить две школы в селе Самаркандек Баткенского района и селе Маргун Лейлекского района», — говорится в сообщении.

Школы будут рассчитаны на 330 мест и будут переданы узбекской стороной в собственность Киргизии.

«В связи с этим, будут выделены участки в селе Маргун (0,30 га) и селе Самаркандек (0,75 га)», — сообщает пресс-служба парламента Киргизии.