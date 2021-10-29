Челябинск, 29 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Челябинске начальник городского управления ЖКХ Александр Кочерещенко ушёл на понижение. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Alexander Sapozhnikov Челябинск

Он назначен заместителем главы управления. Это было сделано по его просьбе.

Вместо него с 1 ноября подразделение возглавил Евгений Малеев. Он нём известно, что он родился в 1983 году, а в 2006-м окончил Южно-Уральский госуниверситет. Перед назначением в Челябинск был советником спикера Заксобрания Калужской области.