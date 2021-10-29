Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Председатель городского совета Атланты Фелиция Мур пообещала дать работу 250 полицейским, чтобы победить растущий уровень преступности в городе, если ее изберут мэром на следующей неделе. При этом второй кандидат, демократ Касим Рид, пообещал вывести на улицы еще 750 полицейских, сообщает 29 октября Reuters.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопрос общественной безопасности стоит на первом месте в десятках крупных американских городах, где 2 октября пройдут выборы мэров.

В этом году кандидаты отказываются от идеи сократить финансирование полиции; через год после того, как протестующие призвали не финансировать полицию, обвиняя ее в расизме и жестокости.

Волна протестов была спровоцирована смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб по время задержания от удушья полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, в США ежегодно на финансирование полиции выделяется $100 млрд, а система по-прежнему не работает.