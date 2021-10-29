Вашингтон, 29 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Председатель городского совета Атланты Фелиция Мур пообещала дать работу 250 полицейским, чтобы победить растущий уровень преступности в городе, если ее изберут мэром на следующей неделе. При этом второй кандидат, демократ Касим Рид, пообещал вывести на улицы еще 750 полицейских, сообщает 29 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Вопрос общественной безопасности стоит на первом месте в десятках крупных американских городах, где 2 октября пройдут выборы мэров.

В этом году кандидаты отказываются от идеи сократить финансирование полиции; через год после того, как протестующие призвали не финансировать полицию, обвиняя ее в расизме и жестокости.

Волна протестов была спровоцирована смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб по время задержания от удушья полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, в США ежегодно на финансирование полиции выделяется $100 млрд, а система по-прежнему не работает.