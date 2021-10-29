Сенаки, , 16:59 — REGNUM Сторонники правящей партии «Грузинская мечта» 29 октября в западногрузинском городе Сенаки напали на журналистов оппозиционного телеканала «Мтавари архи».

В Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналистам стало известно, что активисты «Грузинской мечты» ходят по домам и обманным путём под видом оформления социального пакета забирают у граждан удостоверения личности. После того, как журналисты телеканала выехали по одному из таких адресов, на них было совершено нападение. Сторонники правящей партии пытались разбить видеокамеру и угрожали журналистам расправой. Была вызвана полиция, но она прибыла на место происшествия только тогда, когда активисты «Грузинской мечты» скрылись, забрав с собой документы граждан. Журналисты обвинили полицейских в том, что они умышленно приехали на место инцидента с большим опозданием.

Напомним, что завтра, 30 октября, в Грузии пройдёт второй тур выборов в местные органы власти.