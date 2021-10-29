Калининград, 29 октября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Пустая моторная лодка обнаружена в 800 метрах от берега в Недалеко от побережья Балтийского моря в Калининградской области спасатели ведут поиск двух дайверов, сообщает 29 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на экстренные службы региона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Создание специально оборудованной акватории в местах затонувших кораблей позволяет ученым и дайверам-обывателям безопасно исследовать прошлое и настоящее

По информации спасателей, в Балтийском море на расстоянии 800 метров от берега была обнаружена пустая моторная лодка, на которой, по предварительным данным, вышли в море двое дайверов.

На данный момент о судьбе пропавших ныряльщиков ничего не известно.

Информация уточняется.