Москва, , 16:38 — REGNUM Ускорение инфляции может привести к тому, что вырастет привлекательность еврооблигаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Едва ли рост инфляции в ЕС сильно отразится на отношениях стран Европы с партнёрами. Обычно инфляция, а точнее инфляционные ожидания, стимулируют платёжеспособный спрос и производство, заставляя заключать быстрее сделки по текущим ценам, — сказал Ковригин. — Кроме того, инфляция в еврозоне не приведёт к какому-то серьёзному изменению курса евро. В России инфляция тоже ускорилась. Однако она может привести к снижению котировок еврооблигаций, сделав их более привлекательными для текущих покупок. Инфляция может положительно сказаться на котировках акций европейских предприятий».

Как пояснил Ковригин, уже сегодня немало экспертов отмечают привлекательность именно европейских долевых активов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, долго ли продлится период повышенной инфляции в России и в странах ЕС.

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