Москва, 29 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Развитым и развивающимся странам понадобится не один месяц для восстановления производства, а стало быть, и в Евросоюзе, и в РФ инфляция будет иметь место еще полгода или год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

ИА REGNUM Инфляция

«Причинами роста инфляции в большинстве стран с развитой или развивающейся рыночной экономикой стало восстановление деловой активности после жёстких коронавирусных ограничений, — сказал Ковригин. — Кроме того, свою роль играет эффект отложенного спроса и уменьшение совокупного предложения из-за падения объёмов производства в сложном 2020 году. Эффект отложенного спроса довольно кратковременный, деловая активность быстро войдёт в норму, но вот для восстановления производства понадобится не один месяц. Поэтому повышенная инфляция в Еврозоне, как и в России и в мире в целом, ещё будет наблюдаться как минимум полгода-год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что растущая в ЕС инфляция повысит цены на закупаемую Россией продукцию.