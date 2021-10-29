Красногорск, 29 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Московская область может стать вторым по популярности направлением для поездок в период нерабочих дней. Об этом 29 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Pixel2013 Туризм

«На Московскую область приходится до 20% всех туров по стране. Регион уступил только Краснодарскому краю, где число бронирований после объявления нерабочих дней составляет до 40%», — сказано в сообщении.

Отметим, что в период с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье действуют новые ограничения, которые тем не менее не распространяются на отели и гостиницы. В итога, по данным туроператоров, на период нерабочей недели количество бронирований в гостиницах Московской области увеличилось в два с половиной раза.