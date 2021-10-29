Липецк, , 16:35 — REGNUM В Липецкой области 29 октября подтверждено 384 новых случая заражения коронавирусом — на восемь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 61 тыс. 832 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 54 тыс. 241 человек был выписан после курса лечения, в том числе 523 — за последние сутки.

За весь период скончались 2015 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.