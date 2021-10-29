Москва, , 16:35 — REGNUM Инфляция, наблюдаемая в ЕС, повысит цены на закупаемую Россией продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

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«Как мы видим, высокая инфляция наблюдается не только в Еврозоне, а практически повсеместно, — отметил он. — Более того, европейская продукция и услуги могут стать более конкурентоспособными, если в других регионах инфляция будет расти быстрее, чем в Еврозоне. Конечно, при условии, что укрепление курса евро не будет компенсировать эту разницу, — сказал Ермолаев. — Поскольку значительная часть российского импорта приходится на страны Еврозоны, то, разумеется, их инфляция повысит закупочные цены на закупаемую Россией продукцию. Но, учитывая, что в последний месяц рубль очень существенно укрепился к евро (примерно на 4 рубля), фактор европейской инфляции пока для нас не слишком актуален».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермолаев рассказал, когда начнется снижение мировых цен на энергоносители.

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