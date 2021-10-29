Москва, 29 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Инфляция, наблюдаемая в ЕС, повысит цены на закупаемую Россией продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

«Как мы видим, высокая инфляция наблюдается не только в Еврозоне, а практически повсеместно, — отметил он. — Более того, европейская продукция и услуги могут стать более конкурентоспособными, если в других регионах инфляция будет расти быстрее, чем в Еврозоне. Конечно, при условии, что укрепление курса евро не будет компенсировать эту разницу, — сказал Ермолаев. — Поскольку значительная часть российского импорта приходится на страны Еврозоны, то, разумеется, их инфляция повысит закупочные цены на закупаемую Россией продукцию. Но, учитывая, что в последний месяц рубль очень существенно укрепился к евро (примерно на 4 рубля), фактор европейской инфляции пока для нас не слишком актуален».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермолаев рассказал, когда начнется снижение мировых цен на энергоносители.