Стокгольм, 29 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Iron Gate Studio выпустила альбом с официальным саундтреком из игры Valheim. Об этом 29 октября сообщается на странице проекта в Twitter.

Скриншот с YouTube Valheim

https://twitter.com/Valheimgame/status/1454004262296510464

В альбом вошли 20 композиций — как из оригинальной игры, так и из дополнения Hearth and Home. Приобрести их можно в сервисах Steam и Spotify.

Напомним, что Valheim — это популярный симулятор выживания, частично основанный на скандинавской мифологии. Релиз игры в Steam состоялся в феврале 2021 года.