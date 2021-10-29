Москва, 29 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В 2021 году потребительское поведение граждан РФ адаптировалось к коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в сентябре 2021 года выросло количество выданных кредитных карт.

Alanyadk Кредитные карты

«В 2020 году скоринговые системы банков (проверки платёжеспособности потенциальных заёмщиков) были самыми жёсткими. В этом году в условиях восстанавливающейся экономики требования к заёмщикам смягчаются, — сказал Ковригин. — Кроме того, в 2021 году потребительское поведение адаптировалось к коронавирусу. Кредитные карты — продукт специфический, он больше предназначен для длительного многоразового использования, нежели кредит, который выдаётся один раз. Уверен, что количество выданных кредитных карт увеличилось ещё и в связи с тем, что потребители в 2021 году вновь готовы рассматривать длительные периодические покупки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что всплеск выдачи кредитных карт может объясняться сезонным фактором.