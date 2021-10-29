Москва, , 16:32 — REGNUM В ЕС инфляционное давление уменьшится в связи с предстоящим в 2022 году прекращением роста цен на энергоносители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

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«Скорее всего, цены на энергоносители в 2022 году перестанут расти или даже несколько снизятся, и это уменьшит давление на инфляцию в ЕС, — сказал Ермолаев. — Важный вопрос — и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард также подчеркнула это — в том, насколько быстро будет восстанавливаться предложение товаров и услуг. Пока это происходит медленнее, чем ожидало большинство аналитиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермолаев рассказал о том, почему в ЕС растет инфляционное давление.

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