Мировые цены на энергоносители перестанут расти в 2022 году – прогноз
Москва, 29 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В ЕС инфляционное давление уменьшится в связи с предстоящим в 2022 году прекращением роста цен на энергоносители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.
«Скорее всего, цены на энергоносители в 2022 году перестанут расти или даже несколько снизятся, и это уменьшит давление на инфляцию в ЕС, — сказал Ермолаев. — Важный вопрос — и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард также подчеркнула это — в том, насколько быстро будет восстанавливаться предложение товаров и услуг. Пока это происходит медленнее, чем ожидало большинство аналитиков».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермолаев рассказал о том, почему в ЕС растет инфляционное давление.