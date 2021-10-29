Фурманов, Ивановская область, 29 октября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Крупная авария с участием пассажирского автобуса произошла в Фурмановском районе Ивановской области днём 29 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Пресс-служба УМВД по Ивановской области Место аварии

Авария произошла около 15:00 на дороге Широково — Косогоры Фурмановского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с междугородним пассажирским автобусом СимАЗ, который следовал из Иваново в Фурманов.

По предварительным данным, результате аварии травмы получили десять человек — пассажиры автобуса и водитель, он получил серьёзные травмы. Ещё два человека, водитель и пассажир, пострадали в легковом автомобиле.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.