София, 29 октября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Клиники, больницы и региональные фельдшерские пункты по всей Болгарии располагают необходимым набором медикаментов для оказания помощи гражданам, заболевшим COVID-19. Об этом, как передает БТВ, заявил болгарский министр здравоохранения Стойчо Кацаров 29 октября в Софии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Министр заверил, что правительством Болгарии предприняты меры по увеличению числа койко-мест в медучреждениях и созданию новых стационаров для больных COVID-19.

«Все эти структуры обеспечены техническими средствами и лекарственными препаратами, — констатировал, в частности, он. — Любые слухи о «катастрофической нехватке» в болгарских больницах соответствующих медикаментов не имеют под собой реальной основы».

По словам С. Кацарова, в настоящее время некоторые политические партии в стране используют эпидемию в избирательных целях, а многие акции протеста носят политический характер.

«Мы не позволим спекулировать на этой теме», — сказал глава болгарского минздрава.

Напомним, по состоянию на 29 октября число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 593 тысячи человек. Из них скончались 23 718 пациентов. С 21 октября в стране введены жесткие карантинные меры.