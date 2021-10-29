Москва, , 16:31 — REGNUM Военно-морской флот России и подразделения морской пехоты получат на вооружение барражирующие боеприпасы, также известные как «дроны-камикадзе», сообщает 29 октября газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Беспилотник-камикадзе на подвеске «Буревестника МБ» и блок неуправляемых ракет С-5 Дарья Антонова © ИА REGNUM

По утверждению издания, в настоящее время в российском военном ведомстве прорабатывается вопрос вооружения кораблей ВМФ России барражирующими боеприпасами для ударов по наземным целям и кораблям противника.

Они признаны высоко эффективными для поддержки действий морской пехоты, разведгрупп и подразделений спецназа, а также для ударов по лёгким катерам и моторным лодкам противника. Такие БПЛА резко усилят боевую мощь российских кораблей и подразделений морской пехоты.

Отмечено, что оснастить корабли таким вооружением можно в короткие сроки, так как для этого не требуется никаких изменений в конструкции.

Системам барражирующих боеприпасов не требуются специальные ангары, а запуск БПЛА можно осуществлять прямо с палубы. Для применения с кораблей могут использоваться как существующие БПЛА, так и специально разработанные для ВМФ дроны.

Военные сообщают, что в октябре 2021 года на Камчатке уже провели учения, где огневая поддержка морской пехоты при её высадке на побережье оказывалась беспилотными дронами-камикадзе. Ими уничтожалась живая сила и техника условного противника.

Кроме того, указано, что ряд моделей российских барражирующих боеприпасов уже испытывались в боевых условиях в Сирии.

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