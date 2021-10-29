Москва, 29 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Помимо того, что к росту инфляции в еврозоне привели скачки цен на энергоносители и повышенный спрос, свою роль сыграло и повышение стоимости морских перевозок и многих видов промежуточной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал высказывание главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что период повышенной инфляции в ЕС продлится дольше, чем предполагалось.

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«Можно согласиться с Лагард в том, что рост инфляции в еврозоне в основном вызван резким увеличением цен на энергоносители (на 23%, по данным Евростата) и повышенным спросом в экономике, — сказал Ермолаев. — Оба этих фактора в значительной степени вызваны экспансионистской монетарной политикой (проявляющейся в удешевлении кредитования и падении доходности сбережений) в еврозоне для борьбы с последствиями пандемии ковида».

Но, как подчеркнул экономист, важным фактором также стала инфляция издержек из-за удорожания морских перевозок и нехватки многих видов промежуточной продукции, например микросхем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в странах еврозоны уже сказалась на курсе европейской валюты.