Москва, , 16:29 — REGNUM На уровень цен подсолнечного масла в РФ плохо влияет доминирование интересов переработчиков соответствующего сырья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил директор НИИ «Продовольственная безопасность» РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Ананьев. Так он прокомментировал версию о том, что в росте цен на подсолнечное масло виноваты производители соответствующего сырья.

Растительное масло

«Росту цен на масло могут способствовать удорожание семенного материала, потребность в котором в значительной степени удовлетворяется за счет импорта, удобрений и гербицидов, горюче-смазочных материалов, — сказал Ананьев. — Доминирование интересов сферы переработки в процессе рыночного доведения продукции до потребителя представляется одним из негативных факторов влияния на уровень цен».

При этом он уточнил, что вмешательство государства в регулирование рынка масла не приведет к существенному повышению цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ананьев объяснил, стоит ли винить сельхозпроизводителей в росте цен на подсолнечное масло.

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