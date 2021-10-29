Москва, , 16:28 — REGNUM В России, как правило, игнорируются интересы производителей сырья для масложировой продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил директор НИИ «Продовольственная безопасность» РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Ананьев. Так он прокомментировал высказывание директора Масложирового союза Михаила Мальцева, который объяснил ситуацию с ростом цен на подсолнечное масло тем, что сельхозпроизводители «разгоняют» цены, продавая только небольшие партии сырья.

Масло Mareefe

«О справедливости упреков союза можно сказать следующее: необходимо соблюдение экономических интересов всех участников рынка масложировой продукции, и прежде всего производителей сырья — сельхозтоваропроизводителей, — сказал Ананьев. — Их интересы, несмотря на их роль основных игроков в цепочке доведения конечной продукции, как правило, игнорируются. В то же время они обязаны обеспечить рентабельное производство в сложных условиях».

Как полагает Ананьев, переработчики находятся в более выгодных рыночных условиях и имеют возможность диктовать условия закупки сырья.

«А потому эта сфера требует механизма справедливого распределения конечного продукта», — пояснил Ананьев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 января по 23 августа 2021 года рост цен на подсолнечное масло составил 5,7%.