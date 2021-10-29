Лос-Анджелес, США, 29 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Кинорежиссёр Зак Снайдер рассказал, каких врагов Бэтмена он бы хотел увидеть в кинокомиксах вселенной DC. Об этом 29 октября сообщает портал ComicBook.

Цитата из к/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Реж. Зак Снайдер. 2016. США Бэтмен

Режиссёр заявил, что он хотел бы добавить в свои картины Загадочника, Женщину-кошку и Пингвина. Примечательно, что эта троица злодеев появится в новом кинокомиксе о Бэтмене — правда, руководить съёмками будет не Зак Снайдер, а Мэтт Ривз.

Роли Загадочника, Женщины-кошки и Пингвина в новом «Бэтмене» исполнял Пол Дано, Зои Кравиц и Колин Фарелл. Премьера кинокомикса состоится в 2022 году.