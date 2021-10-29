Ташкент, 29 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В городе Алма-Ата 25−29 октября состоялось очередное заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии. Об этом сообщил МИД Узбекистана.

Флаги Узбекистана и Казахстана

«Стороны продолжили обсуждение проекта договора между Республики Узбекистан и Республики Казахстан о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что представители двух стран также обсудили подготовку проектов итоговых документов демаркации.

Во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана сообщили, что следующее заседание пройдет в ноябре 2021 года на территории Узбекистана.