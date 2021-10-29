Вашингтон, 29 октября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2021 года в США погибло более 20 тыс. человек в автомобильных авариях, что на 18,4% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает 29 октября Fox News со ссылкой на министерство транспорта.

Авария

Это самый большой шестимесячный рост количества смертельных случаев на дорогах с тех пор, как система начала отслеживать показатели в 1979 году.

Министерство транспорта также заявило, что «количество превышений скорости и поездок без ремня безопасности выше, чем в до пандемические времена».

Рост количества аварий среди прочего списывают на увеличение скорости, с которой водители передвигаются по дорогам.

Увеличение количества случаев употребления алкоголя и наркотиков за рулем также играет важную роль. Исследование министерства показало, что после марта 2020 года доля водителей, у которых в крови были обнаружены опиоиды, удвоилась, а число водителей с положительным результатом теста на марихуану выросло примерно на 50%.

Напомним, что сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумери еще два высокопоставленных политика от партии демократов разработали законопроект, направленный на декриминализацию марихуаны в рамках федерального закона. Политики используют свой вес, чтобы положить конец продолжавшейся десятилетиями войне за легализацию наркотика.